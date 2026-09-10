Carte Blanche à Benoît Saison, Chapelle des Jésuites, Saint-Omer

Informations pratiques

Carte Blanche à Benoît Saison 19 et 20 septembre Chapelle des Jésuites Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la Chapelle des Jésuites, remarquable édifice du 17ème siècle, sublimée par une installation artistique inédite et éphémère de Benoît Saison, créée spécialement pour ce week-end d’ouverture.

Chapelle des Jésuites Rue du Lycée, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0374182000 https://www.ville-saint-omer.fr/mes-loisirs/culture-et-loisirs/les-lieux-culturels Depuis sa rénovation en octobre 2017, la Chapelle des Jésuites, datant du XVIIe siècle, est devenue l’un des hauts lieux de diffusion culturelle du Pays de Saint-Omer, qui peut être privatisé pour accueillir une grande variété d’événements publics et privés.

Ses 780m² utiles et sa configuration modulable permettent d’accueillir tout type d’événement. Sa façade majestueuse, son architecture rénovée, la luminosité de ses vitraux, l’acoustique de son chœur font de ce lieu patrimonial un endroit atypique.

Découvrez la Chapelle des Jésuites, remarquable édifice du 17ème siècle, sublimée par une installation artistique inédite et éphémère de Benoît Saison, créée spécialement pour ce week-end d’ouverture.