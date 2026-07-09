Carte blanche à Camille Bertault, au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Lauréate de la victoire du jazz vocal 2023, 5 étoiles Downbeat, nominée pour le meilleur album vocal au German Jazz Prize, Camille Bertault, chanteuse autrice-compositrice, est à la tête de 7 albums et de nombreuses collaborations. Dans son dernier projet, en quintet, elle associe chanson, improvisation, slam, danse et signe des textes mordants et poétiques, ainsi qu’une musique imprégnée des rythmes de son deuxième pays de cœur, le Brésil.

Line-up : Camille Bertault : voix ; Julien Alour : trompette ; Fady Farah : piano ; Sylvain Romano : contrebasse ; Jesús Vega : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz — Lauréate de la victoire du jazz vocal 2023, Camille Bertault, chanteuse et compositrice, fusionne chanson et improvisation avec une touche brésilienne dans son dernier projet.

Le jeudi 17 septembre 2026

de 21h30 à 22h30

Le jeudi 17 septembre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 24€ à 27€

Tarif sur place : 27€ à 30€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T00:30:00+02:00

fin : 2026-09-18T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T19:30:00+02:00_2026-09-17T20:30:00+02:00;2026-09-17T21:30:00+02:00_2026-09-17T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ contact@38riv.com



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