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Carte blanche à Camille Bertault, au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

vendredi 18 septembre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris

Carte blanche à Camille Bertault, au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
38Riv Jazz Club
Adresse
38, rue de Rivoli
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarif en ligne : 24€ à 27€<br>Tarif sur place : 27€ à 30€</p>

Lauréate de la victoire du jazz vocal 2023, 5 étoiles Downbeat, nominée pour le meilleur album vocal au German Jazz Prize, Camille Bertault, chanteuse autrice-compositrice, est à la tête de 7 albums et de nombreuses collaborations. Dans son dernier projet, en quintet, elle associe chanson, improvisation, slam, danse et signe des textes mordants et poétiques, ainsi qu’une musique imprégnée des rythmes de son deuxième pays de cœur, le Brésil.

Line-up : Camille Bertault : voix ; Julien Alour : trompette ; Fady Farah : piano ; Sylvain Romano : contrebasse ; Jesús Vega : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz — Lauréate de la victoire du jazz vocal 2023, Camille Bertault, chanteuse et compositrice, fusionne chanson et improvisation avec une touche brésilienne dans son dernier projet.
Le jeudi 17 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
Le jeudi 17 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant

Tarif en ligne : 24€ à 27€
Tarif sur place : 27€ à 30€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-18T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-17T19:30:00+02:00_2026-09-17T20:30:00+02:00;2026-09-17T21:30:00+02:00_2026-09-17T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/ contact@38riv.com


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