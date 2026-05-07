Carte Blanche À David Ross + Didier Allyin + Laurent Dormecy (Dj Set Techhouse) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Carte Blanche À David Ross + Didier Allyin + Laurent Dormecy (Dj Set Techhouse)

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 02:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Basé à Paris, Didier Allyne est l’un des pionniers de la techno française. DJ et producteur, il voyage à travers le monde aux côtés d’artistes comme Gilles Peterson, Derrick May, Stacey Pullen, Carl Craig ou Ricardo Villalobos. Fondateur du shop Track Record en 1998 et résident du Rex Club depuis les années 2000, il crée en 2005 Syncrophone, devenue l’une des principales structures de distribution et de développement de la scène house & techno française, révélant de nombreux artistes majeurs. .

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 asso@lapoeterie.com

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English : Carte Blanche À David Ross + Didier Allyin + Laurent Dormecy (Dj Set Techhouse)

L’événement Carte Blanche À David Ross + Didier Allyin + Laurent Dormecy (Dj Set Techhouse) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !