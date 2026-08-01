Isam et Isidore, poésie française Le jardin du Bardadô Saint-Sauveur-en-Puisaye

dimanche 9 août 2026 · Le jardin du Bardadô · Saint-Sauveur-en-Puisaye

Informations pratiques

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Isam et Isidore, poésie française

Le jardin du Bardadô 1 Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09 19:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Isam et Isidore, poésie française, le dimanche 9 août à 18 h. Merci de réserver au 06 07 85 53 08. .

Le jardin du Bardadô 1 Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 85 53 08 bardado@gmx.com

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English : Isam et Isidore, poésie française

L’événement Isam et Isidore, poésie française Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !