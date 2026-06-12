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Vacansport à Saint-Sauveur Saint-Sauveur-en-Puisaye

Vacansport à Saint-Sauveur Saint-Sauveur-en-Puisaye lundi 10 août 2026.

Adresse : Gymnase

Ville : 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye

Département : Yonne

Début : lundi 10 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Vacansport à Saint-Sauveur

Gymnase Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 14:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :
2026-08-10

Activités sportives gratuites pour les 6-15 ans encadrées par des éducateurs professionnels. Sur réservation.   .

Gymnase Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   vacansport@sport-tremplin-puisayeforterre.fr

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English : Vacansport à Saint-Sauveur

L’événement Vacansport à Saint-Sauveur Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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