Vacansport à Saint-Sauveur Saint-Sauveur-en-Puisaye
Vacansport à Saint-Sauveur Saint-Sauveur-en-Puisaye lundi 10 août 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Vacansport à Saint-Sauveur
Gymnase Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 14:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Activités sportives gratuites pour les 6-15 ans encadrées par des éducateurs professionnels. Sur réservation. .
Gymnase Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté vacansport@sport-tremplin-puisayeforterre.fr
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English : Vacansport à Saint-Sauveur
L’événement Vacansport à Saint-Sauveur Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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