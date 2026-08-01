Nuit des étoiles Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye
samedi 8 août 2026 · Place du Château · Saint-Sauveur-en-Puisaye
Informations pratiques
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Nuit des étoiles
Place du Château Parc du château Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08 22:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Observation du Soleil de 16h à 19h parc du château.
Exposition à partir de 16h salle du pigeonnier.
Conférence à 20h30 salle du pigeonnier.
Observation de la Lune et du ciel Nocturne à partir de 21h30 parc du château. .
Place du Château Parc du château Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 37 44 56 g.astronomie.89@free.fr
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English : Nuit des étoiles
L’événement Nuit des étoiles Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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