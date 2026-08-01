Nuit des étoiles Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye

Informations pratiques

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Nuit des étoiles

Place du Château Parc du château Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 16:00:00

fin : 2026-08-08 22:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Observation du Soleil de 16h à 19h parc du château.

Exposition à partir de 16h salle du pigeonnier.

Conférence à 20h30 salle du pigeonnier.

Observation de la Lune et du ciel Nocturne à partir de 21h30 parc du château. .

Place du Château Parc du château Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 37 44 56 g.astronomie.89@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit des étoiles

L’événement Nuit des étoiles Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !