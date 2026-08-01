Isam et Isidore Le Jardin du Bardadô Saint-Sauveur-en-Puisaye

Informations pratiques

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Isam et Isidore

Le Jardin du Bardadô 1 Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Isam a chanté seule à capella dans les rue de Paris dans la tradition des chanteuses réalistes des années 1920. Elle reprend aujourd’hui des chansons poétique des années 1950 a 70 accompagnée par Isidore à la guitare. Sur réservation, participation libre. .

Le Jardin du Bardadô 1 Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 16 99 05 ibecarap58@gmail.com

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English : Isam et Isidore

L’événement Isam et Isidore Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !