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AGENDA · Saint-Sauveur-en-Puisaye

Isam et Isidore Le Jardin du Bardadô Saint-Sauveur-en-Puisaye

dimanche 9 août 2026 · Le Jardin du Bardadô · Saint-Sauveur-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Le Jardin du Bardadô
Adresse
1 Place du Marché
Ville
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Isam et Isidore

Le Jardin du Bardadô 1 Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Isam a chanté seule à capella dans les rue de Paris dans la tradition des chanteuses réalistes des années 1920. Elle reprend aujourd’hui des chansons poétique des années 1950 a 70 accompagnée par Isidore à la guitare. Sur réservation, participation libre.   .

Le Jardin du Bardadô 1 Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 16 99 05  ibecarap58@gmail.com

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English : Isam et Isidore

L’événement Isam et Isidore Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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