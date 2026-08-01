Isam et Isidore Le Jardin du Bardadô Saint-Sauveur-en-Puisaye
dimanche 9 août 2026 · Le Jardin du Bardadô · Saint-Sauveur-en-Puisaye
Informations pratiques
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Isam et Isidore
Le Jardin du Bardadô 1 Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Isam a chanté seule à capella dans les rue de Paris dans la tradition des chanteuses réalistes des années 1920. Elle reprend aujourd’hui des chansons poétique des années 1950 a 70 accompagnée par Isidore à la guitare. Sur réservation, participation libre. .
Le Jardin du Bardadô 1 Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 16 99 05 ibecarap58@gmail.com
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English : Isam et Isidore
L’événement Isam et Isidore Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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