Carte blanche à Hermon Mehari, invite Rob Clearfield en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Lauréat du Carmine Caruso International Trumpet Competition (2015), demi-finaliste du Thelonious Monk Jazz Competition (2014), il mène aujourd’hui une carrière active entre l’Europe et les États-Unis, en leader comme en sideman.

Originaire de Kansas City, il s’est forgé une solide réputation auprès de musiciens de premier plan, se produisant notamment aux côtés de Jaleel Shaw, Bobby Watson, Seamus Blake, Randy Brecker, Hubert Laws, David Linx, Tony Tixier, Sélène Saint-Aimé ou encore Blitz the Ambassador. Membre fondateur du groupe Diverse, il participe à un premier album remarqué, classé dans le Top 40 du Jazzweek Radio Chart.

Installé en France, Hermon Mehari y reçoit une reconnaissance forte de la profession : Jazz Magazine le distingue comme Artiste étranger de l’année (2022), Groupe de l’année avec No(w) Beauty (2023), puis Trompettiste de l’année (2024).

Sa discographie en leader reflète un univers singulier, ouvert et profondément personnel. Avec Asmara (Komos), il explore ses origines érythréennes à travers un répertoire inspiré des harmonies, rythmes et mélodies d’Érythrée, dans une musique habitée, entre mémoire intime et recherche sonore, entouré de Peter Schlamb, Luca Fattorini et Gautier Garrigue, avec la participation de la grande voix érythréenne Faytinga.

En 2020, il poursuit cette trajectoire avec A Change For the Dreamlike (MiRR), un album plus introspectif, écrit et enregistré pendant le confinement dans la campagne française, avec Tony Tixier, Ryan J. Lee, Kae Dilla, DeAndre Manning, Hugo LX et plusieurs autres compagnons de route.

Révélé dès 2017 par Bleu, un premier disque salué réunissant notamment Aaron Parks et Logan Richardson, Hermon Mehari développe depuis une musique exigeante et vivante, au croisement du jazz contemporain, des héritages afro-diasporiques et d’une grande liberté de forme.

Hermon Mehrari : trompette

Rob Clearfield : piano

Carte blanche — laboratoire de libertés

Depuis 2022, le 38Riv ouvre ses portes à des artistes en quête de liberté. Quatre soirs, une même scène offerte à la créativité, où émergents et confirmés tissent ensemble des histoires inédites. Ici, on ne vient pas seulement jouer, mais explorer, inventer, inviter, partager. Projets en gestation, rencontres imprévues, créations à fleur de peau — autant d’instants précieux à vivre au fil des concerts. Naïssam Jalal, Abdullah Miniawy, Camille Maussion, Richard Sears… des voix qui ont déjà marqué ce lieu en constante évolution, en attendant les suivantes.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Hermon Mehari s’est imposé ces dernières années comme l’une des voix marquantes de la trompette jazz sur la scène internationale.

Le jeudi 07 mai 2026

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 07 mai 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-07T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-07T19:30:00+02:00_2026-05-07T20:30:00+02:00;2026-05-07T21:30:00+02:00_2026-05-07T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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