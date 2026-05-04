Carte blanche à Maxime Sanchez, concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Les histoires qu’ils racontent, les images qu’ils projettent et les souvenirs souvent magiques de leur interprétation par les plus illustres sont les ferments d’un langage dont le modelage est permanent. Le pianiste, qui a inscrit son nom au palmarès de la Thelonious Monk Competition, est conscient de la dette qu’il a un jour contractée en poussant la porte de la musique et du jazz. Il sait que les fondations de sa construction musicale reposent sur ces amours, souvent discographiques, cinématographiques aussi. On n’est donc guère étonné que ce « grand répertoire » l’ait nourri au point qu’il ressente un jour le besoin de le célébrer en trio, par-delà les expériences qui furent les siennes (François Jeanneau, Magic Malik, Toine Thys…) ou les formations dans lesquelles il se présente, en leader ou coleader (Kepler, Flash Pig), compositeur attaché à l’élaboration d’un collectif et qui s’impose comme une personnalité de premier plan.

Maxime Sanchez : piano

Florent Nisse : contrebasse

Guilhem Flouzat : batterie

Carte blanche — laboratoire de libertés

Depuis 2022, le 38Riv ouvre ses portes à des artistes en quête de liberté. Quatre soirs, une même scène offerte à la créativité, où émergents et confirmés tissent ensemble des histoires inédites. Ici, on ne vient pas seulement jouer, mais explorer, inventer, inviter, partager. Projets en gestation, rencontres imprévues, créations à fleur de peau — autant d’instants précieux à vivre au fil des concerts. Naïssam Jalal, Abdullah Miniawy, Camille Maussion, Richard Sears… des voix qui ont déjà marqué ce lieu en constante évolution, en attendant les suivantes.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards — Les standards, comme une source à laquelle on s’abreuve, encore et toujours. À l’instar de tout·e musicien·ne de jazz, Maxime Sanchez connaît la richesse de ces « grands airs » qu’il faut apprendre à respirer à pleines notes, jusque dans leurs silences les plus intimes.

Le jeudi 09 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

Le jeudi 09 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-10T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T19:30:00+02:00_2026-07-09T20:30:00+02:00;2026-07-09T21:30:00+02:00_2026-07-09T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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