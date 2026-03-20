CARTE BLANCHE A NATASCHA ROGERS Le Baiser Salé Paris

Onaida, c’est un retour à l’essentiel. Un disque intime, habité, où Natascha Rogers mêle piano et percussions comme deux battements d’un même cœur. Entre racines européennes, héritage amérindien et voyages au long cours auprès de percussionnistes mandingues et afro-cubains, elle façonne une musique à la fois profonde, organique et apaisante.

Ici, tout respire : des motifs de piano qui tournent comme des mantras, des chants en plusieurs langues, des rythmes qui ancrent et relient. Chaque morceau ressemble à un rituel doux, une manière de prendre soin de soi, des autres, du vivant, des mémoires et de l’invisible. C’est simple, mais jamais simpliste : une musique qui touche parce qu’elle est vraie.

Pour cette carte blanche, le souhait est de prolonger cet univers dans quelque chose de libre et chaleureux, presque comme à la maison. Ouvrir les morceaux de Onaida, les faire respirer autrement, et s’aventurer aussi vers de nouvelles compositions à venir.

Et parce que la musique se partage avant tout, des invités spéciaux viendront enrichir ce moment.

#LesCaribéennesDeMai20

Le dimanche 24 mai 2026

de 21h15 à 23h00

Le dimanche 24 mai 2026

de 19h15 à 21h00

Le samedi 23 mai 2026

de 21h15 à 23h00

Le samedi 23 mai 2026

de 19h15 à 21h00

payant Tarif Web : 28 EUR

Tarif sur place : 33 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 20 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-24T00:15:00+02:00

fin : 2026-05-25T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T19:15:00+02:00_2026-05-23T21:00:00+02:00;2026-05-23T21:15:00+02:00_2026-05-23T23:00:00+02:00;2026-05-24T19:15:00+02:00_2026-05-24T21:00:00+02:00;2026-05-24T21:15:00+02:00_2026-05-24T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/fr/agenda/5791-carte-blanche-a-natascha-rogers https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/



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