Carte blanche au Fauvettes City Club La Maison des Métallos Paris
Carte blanche au Fauvettes City Club La Maison des Métallos Paris samedi 5 juin 2027.
Porté par l’association Maestra — fondée par la photographe Alexia Fiasco et la metteuse en scène Claire Lapeyre-Mazérat —, le projet Fauvettes accompagne depuis 2021 les habitant·es de la cité des Fauvettes, à Pierrefitte-sur-Seine, dans la transformation de leur quartier, marqué par un processus de démolition. À la croisée de la création artistique, de la transmission et de l’action sociale, Maestra développe des formes collaboratives où récits, archives et pratiques partagées deviennent des outils pour accompagner les mutations urbaines et faire émerger de nouveaux espaces de lien.
Installé depuis 2025 dans un ancien supermarché du quartier Joncherolles-Fauvettes, le Fauvettes City Club prolonge cette dynamique en tant que lieu de vie, de création et de rencontre, où se déploient des pratiques collaboratives, une programmation pluridisciplinaire et des formes de gouvernance partagée. Pensé avec et pour les habitant·es, cet espace affirme l’art comme un levier d’émancipation, de réappropriation des récits et de transformation des territoires.
Cette carte blanche aux Métallos prolonge cet engagement en donnant à voir et à entendre les dynamiques collectives nées sur le territoire, entre mémoire, création et nouvelles formes de lien social.
L’évènement s’ouvre avec un débat « Paris vs Banlieue : quels espaces de joie, de rassemblement et de création pour les quartiers populaires ? », avant de se poursuivre avec Nos Vies, Vos Tours. Mêlant docu-fiction et création musicale, cette pièce sonore performée fait entendre les voix des quartiers populaires et transforme la scène en espace de mémoire, de joie et de création collective. Bord plateau, concerts de talents locaux et DJ sets prolongent ce temps fort dans une dynamique collective et festive.
Un laboratoire inclusif qui unit centre et périphérie par l’art émancipateur.
Nos Vies, Vos Tours
Nos Vies, Vos Tours est une pièce sonore performée qui fait mémoire aux murs des Fauvettes, une cité de Pierrefitte qui va bientôt disparaître.
Entre docu-fiction et œuvre musicale, cette pièce hybride est un long poème qui entremêle les voix et les regards des autrices Chouf et Diaty Diallo. Réappropriée et interprétée au plateau par les habitant·es et les deux autrices, cette pièce appelle à repenser notre façon d’habiter et surtout notre façon d’occuper et de transformer un territoire.
Ce projet a été initié par Alexia Fiasco et Claire Lapeyre-Mazérat, travailleuses culturelles et sociales de l’association Maestra qui accompagne, depuis 2021, les habitant·es des Fauvettes vers la démolition de leur cité. Ce spectacle est le fruit de la rencontre entre les deux autrices et les habitant·es du quartier Joncherolles-Fauvettes. Il a été présenté à la MC93 et au Centre Pompidou dans sa forme courte
Le Fauvettes City Club, lieu d’expérimentation artistique et social implanté à Saint-Denis, investit la Maison des Métallos pour une carte blanche mêlant débat, spectacle et formes festives.
Le samedi 05 juin 2027
de 17h00 à 23h00
gratuit sous condition
Débat
↪︎ Gratuit, sur inscription
Spectacle Nos Vies, Vos Tours
↪︎ Payant, réservation conseillée
- Tarif plein｜15€
- Tarif réduit 1｜10€
- Tarif réduit 2｜5€
Concerts & DJ sets
↪︎ Gratuit, en accès libre
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-06-05T20:00:00+02:00
fin : 2027-06-06T02:00:00+02:00
Date(s) : 2027-06-05T17:00:00+02:00_2027-06-05T23:00:00+02:00
La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris
https://www.maisondesmetallos.paris/fauvettes-city-club-carte-blanche +33147002520 billetterie@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos
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