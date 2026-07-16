Carte blanche aux Conteurs du Golfe, Champ communal de Kergonano, baden, Baden
samedi 18 juillet 2026 · Champ communal de Kergonano, baden · Baden
Informations pratiques
Carte blanche aux Conteurs du Golfe Samedi 18 juillet, 16h30 Champ communal de Kergonano, baden Morbihan
Participation libre et consciente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T16:30:00+02:00 – 2026-07-18T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-18T16:30:00+02:00 – 2026-07-18T17:30:00+02:00
Le Festival du Conte de Baden laisse le champ libre aux talents de notre territoire ! Pour ce spectacle unique, l’association Les Conteurs du Golfe reçoit une carte blanche totale pour s’emparer de la scène.
Conteuses et conteurs du collectif uniront leurs voix pour vous surprendre et vous faire voyager à travers leurs univers. Récits poétiques, drôles ou mystérieux… Attendez-vous à une création unique, pleine de complicité et de partages ! ✨
À la fin du spectacle, votre participation sera libre et consciente. Un beau geste pour encourager ces artistes et l’association !
#FestivalDuConte #Baden #ConteursDuGolfe #CarteBlanche #CultureLocale #ParticipationLibre
Champ communal de Kergonano, baden kergonano, baden Baden 56870 Morbihan Bretagne Terrain communal de Kergonano, aménagé durant le festival du conte de Baden ainsi que d’autres évènements tels que la fête communale organisée par le Comité des Fêtes de Baden. Lors des évènements, un parking est aménagé dans une partie du champ.
Carte blanche aux Conteurs du Golfe
À voir aussi à Baden (Morbihan)
- La médiathécaire débarque !, Champ communal de Kergonano, baden, Baden 18 juillet 2026
- Anne Boutin Pied – Roule-Toujours ou la lune dans la tête, Champ communal de Kergonano, baden, Baden 18 juillet 2026
- Sylvie Vieville – Lili, Champ communal de Kergonano, baden, Baden 18 juillet 2026
- François Vincent – La véritable histoire du haricot magique, Champ communal de Kergonano, baden, Baden 18 juillet 2026
- Concours de menteries : place à la mauvaise foi absolue !, Champ communal de Kergonano, baden, Baden 18 juillet 2026