Cartes marines Saison Ah ? Rue Baptiste Marcet Parthenay
Cartes marines Saison Ah ? Rue Baptiste Marcet Parthenay vendredi 29 mai 2026.
Parthenay
Cartes marines Saison Ah ?
Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 20:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Julien Jaffré Ruliano des bois (17)
Voyages géographico-oniriques !
Artiste pluridisciplinaire à l’univers poétique, nostalgique et graphique, Ruliano des Boisa fait de l’océan sa muse. Il chine des cartes anciennes sur lesquelles il dessine au styloBic. Son inspiration vient des fonds marins à qui il emprunte les formes, les couleurs, les mouvements et les mythes marins. Ses illustrations, comme des tatouages, racontent chacune une histoire, son histoire ? votre histoire ? ou l’histoire de ce marin parti en mer ?
Chaque œuvre originale nécessite 150 à 200 heures de travail.
NB Possibilité de visiter l’exposition en dehors de ces horaires pour
les scolaires (contact 06 20 56 96 34) .
Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : Cartes marines Saison Ah ?
L’événement Cartes marines Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine
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