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AGENDA · Reims

Carto Blaster Party ##7 La Cartonnerie Reims

jeudi 1 octobre 2026 · La Cartonnerie · Reims

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Cartonnerie
Adresse
84 Rue du Docteur Lemoine
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Reims

Carto Blaster Party ##7

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:00:00
fin : 2026-10-01

Date(s) :
2026-10-01

Tout public
La Carto Blaster Party a repris ses quartiers au Club ! Le principe fondateur reste le même permettre aux rappeuses et rappeurs les plus impliqué.e.s de s’aguerrir sur scène. Et toujours à la clef pour les meilleurs performers un accompagnement sur le travail d’un live de qualité. Vous voulez tentez votre chance ? Les candidatures avec liens d’écoute sont à envoyer à accompagnement@cartonnerie.fr avant le 24 aout.

Le programme sera communiqué le 1er septembre, une fois que les 8 artistes qui se produiront seront connus. En attendant, le déroulement de la soirée sera le suivant

19h30 Ouverture des portes
20h00 > 22h30 Passage des 8 candidats présélectionnés au dispositif Carto Blaster
22h30 DJ sets Wonder Eyes

Pour clôturer la soirée venez bougez sur le dancefloor grâce aux ambianceurs patentés de Wonder Eyes !   .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Carto Blaster Party ##7

L’événement Carto Blaster Party ##7 Reims a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT de la Marne

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