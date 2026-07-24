Carto Blaster Party ##7 La Cartonnerie Reims
jeudi 1 octobre 2026 · La Cartonnerie · Reims
Informations pratiques
Reims
Carto Blaster Party ##7
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Tout public
La Carto Blaster Party a repris ses quartiers au Club ! Le principe fondateur reste le même permettre aux rappeuses et rappeurs les plus impliqué.e.s de s’aguerrir sur scène. Et toujours à la clef pour les meilleurs performers un accompagnement sur le travail d’un live de qualité. Vous voulez tentez votre chance ? Les candidatures avec liens d’écoute sont à envoyer à accompagnement@cartonnerie.fr avant le 24 aout.
Le programme sera communiqué le 1er septembre, une fois que les 8 artistes qui se produiront seront connus. En attendant, le déroulement de la soirée sera le suivant
19h30 Ouverture des portes
20h00 > 22h30 Passage des 8 candidats présélectionnés au dispositif Carto Blaster
22h30 DJ sets Wonder Eyes
Pour clôturer la soirée venez bougez sur le dancefloor grâce aux ambianceurs patentés de Wonder Eyes ! .
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Carto Blaster Party ##7
L’événement Carto Blaster Party ##7 Reims a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT de la Marne
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