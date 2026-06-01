Cartographie et inventaire des collections d’objets extra-européens en Méditerranée. Les enjeux épistémologiques et méthodologiques, Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis, Fontainebleau

Cartographie et inventaire des collections d’objets extra-européens en Méditerranée. Les enjeux épistémologiques et méthodologiques Samedi 6 juin, 17h00 Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Dans le prolongement du programme « collections et collectionneurs d’objets extra-européens en Méditerranée », lauréat de la carte blanche histoire de l’art en région INHA 2025, il s’agit d’identifier, d’inventorier et de visualiser la répartition des collections d’art asiatique, africain, des Amériques et océanien dans le bassin méditerranéen. La création d’une cartographie des collections permet de développer une réflexion sur la « spatialisation » des objets afin de mieux comprendre et analyser leurs trajectoires historiques et leurs provenances. La cartographie, par son approche spatiale à la fois quantitative et chronologique, permet d’appréhender les spécificités territoriales de la constitution des collections, marquées par des échanges commerciaux, des expéditions scientifiques et les acquisitions en contexte colonial.

Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Masque cara grande, communauté Tapirapé, Brésil, 1990 (collecte), Inv. 1991 2 28, MAAOA, musées de Marseille, ©Hugo Maertens, Bruges