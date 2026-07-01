Cartophote / La Traversée Photographique, Galerie Dityvon, Angers

Informations pratiques

Cartophote / La Traversée Photographique Jeudi 17 septembre, 10h00 Galerie Dityvon Maine-et-Loire

Être étudiant ou personnel de l’Université d’Angers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T10:00:00+02:00 – 2026-09-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T10:00:00+02:00 – 2026-09-17T17:00:00+02:00

Le cartophote est un dispositif vélo itinérant créé par Antoine Bertron qui permet d’activer une caméra-laboratoire avec différents publics.

L’Objectif ? Partir à la rencontre des publics et faire pratiquer la photographie aux étudiants et personnels de l’Université d’Angers sur le Campus Belle-beille à l’occasion de la fête de la rentrée universitaire « Campus Day ». Ils sont invités à se faire photographier puis assistent au tirage de leur portrait argentique en noir et blanc. Ils ont la possibilité d’envoyer un de leurs tirages par voie postale accompagné d’un petit texte, telle une carte postale. L’ensemble de la production sera montrée lors d’une exposition flash dans l’espace public, avec un module d’exposition accroché au vélo d’Antoine Bertron.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’événements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Galerie Dityvon 4 Allée François Mitterrand49035 Angers cedex Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 96 22 96 http://www.univ-angers.fr/culture La Galerie Dityvon est une singularité dans le paysage culturel et artistique français, un lieu dédié à la photographie et précurseur de la convention cadre « Université – lieu de culture » signée en 2013 et unissant le Ministère de la Culture et le Ministère de l’enseignement supérieur. Ouverte en 2011 la Galerie Dityvon est située au coeur de la bibliothèque universitaire d’Angers, en centre ville, sur le campus Saint-Serge. Elle a été inaugurée par Marin Karmitz, grand collectionneur de photographies, lors d’une exposition rendant hommage à Claude Dityvon de veine profondément humaniste. La programmation est rythmée par 3 expositions par an. Elle s’intègre à la programmation annuelle du service UA-Culture et suit son fil rouge, sa thématique. La galerie est ouverte sur les salles de lecture de la BU et dispose de près de 35 mètres linéaires d’accrochage.

Depuis 2014, un partenariat avec Gens d’Images (et la BNF) permet d’accueillir, chaque mois de janvier, un photographe lauréat du prix Niépce. Deux autres temps d’exposition, à la rentrée universitaire et au printemps, sont l’opportunité de nouer des partenariats avec des structures à l’échelle locale ou nationale (galeries, agences…) et de diversifier les invitations, individuelles ou collectives. Un dispositif d’accueil en résidence enrichit parfois la politique de diffusion et les liens tissés avec la communauté universitaire et les structures du territoire angevin : laboratoires de recherches, Artothèque d’Angers, Musée des Beaux-arts, Ecole Supérieure des beaux-arts TALM-Angers, CHU d’Angers, FRAC des Pays de la Loire.

La présence de la Galerie Dityvon au sein de la bibliothèque universitaire est une gageure. Elle incite au déplacement, au questionnement et au pas de côté. Autant d’invitations au développement d’un regard critique pour participer au regard « éclairé » de la communauté universitaire et du grand public.

Le cartophote est un dispositif vélo itinérant créé par Antoine Bertron qui permet d’activer une caméra-laboratoire avec différents publics.

Vue de l’installation du Cartophote, dispositif photographique et module d’exposition itinérant © Antoine Bertron.