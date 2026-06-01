Casa Susanna, Cinéma Ermitage, Fontainebleau

Casa Susanna Samedi 6 juin, 10h30 Cinéma Ermitage Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Entre 1959 et 1968, dans le paysage idyllique des monts Catskills (État de New York), Casa Susanna a accueilli le premier réseau clandestin de travestis, une véritable organisation secrète au sein de laquelle plusieurs hommes devenaient, à l’abri des regards et des jugements, de parfaites épouses modèles de la classe moyenne. Avec beaucoup de tact et la grande sensibilité qui caractérise l’ensemble de ses films, Sébastien Lifshitz entremêle les archives et les témoignages de plusieurs membres de la communauté de Casa Susanna, notamment Katherine Cummings et Diana Merry-Shapiro, anciennement John et David, devenus femmes transgenres.

« Au début des années 2000, un couple de new-yorkais trouve un ensemble de photos amateurs de la Casa Susanna dans un marché aux puces. On y voit des hommes travestis qui semblent vivre ensemble dans un pavillon de campagne. Ils boivent le thé, jouent au Scrabble, jardinent… Le couple est fasciné par ces images à tel point qu’il propose à un éditeur d’en faire un livre de photos. Ce dernier sort en 2004 sous le titre de Casa Susanna et je l’achète sans imaginer l’histoire qui se cache derrière. Deux ans plus tard, une journaliste du New York Times se prend de passion, à son tour, pour ces images et enquête sur le sujet. Son article sort dans le journal en 2006. Pendant la dizaine d’années qui suit, plus rien ne se passe. En 2015, au moment où je prépare l’exposition « Mauvais Genre » à Arles, un ami me parle d’Isabelle Bonnet, photographe et historienne, qui s’est intéressée à la Casa Susanna pour son mémoire de recherche. Elle mène sa propre investigation et parvient à retrouver des informations fondamentales qui complètent l’article du New York Times : l’adresse de la maison, le nom des témoins… J’ai été très surpris qu’une historienne française s’intéresse à ces photos, je l’ai donc contactée. Fasciné par ce récit, je lui ai partagé mon envie d’en réaliser un film. Tout est parti de là. » (Sébastien Lifshitz)

Cinéma Ermitage 6 Rue de France, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Sébastien Lifshitz, Casa Susanna, 2022 © Agat Films