CASAGRANDE, La Manufacture Chanson, Paris

Informations pratiques

CASAGRANDE Vendredi 27 novembre, 20h30 La Manufacture Chanson

Plein : 18€ | Réduit : 12€ | Tarif minus : 4€ | Préférentiel : 15€ | Pass pro : 0€ | Entrée libre : 0€ | Abonné.e Carte Manu : 0€ | Réduit abonné.e : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T23:30:00+01:00

Casagrande distribue, à travers ses chansons, les cartes postales d’un paysage émotionnel se réclamant de la saudade, ce mélange mélancolique de joie et de tristesse qui fait la complexité et l’ambivalence des sentiments humains. Alors, « Heureux d’être triste » ? Cette formule traduit plutôt bien ce sentiment mélancolique qui l’inspire au quotidien. Alors laissez-vous porter par sa poésie et ses mélodies !

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Crédit photo : Grand Rivière

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