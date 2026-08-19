Casse noisette Abbeville
mardi 1 décembre 2026 · Abbeville
Informations pratiques
Abbeville
Casse noisette
Boulevard Vauban Abbeville Somme
Tarif : 40.2 – 40.2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 20:00:00
fin : 2026-12-01
Date(s) :
2026-12-01
Le chef-d’œuvre intemporel de Tchaïkovski, Casse-Noisette, revient à Lille dans une version somptueuse interprétée par l’International Classical Ballet Mainz. Plongez dans un monde onirique peuplé de jouets qui s’animent, de soldats courageux et de royaumes imaginaires, porté par la grâce et la précision d’une troupe de renommée internationale.
Le chef-d’œuvre intemporel de Tchaïkovski, Casse-Noisette, revient à Lille dans une version somptueuse interprétée par l’International Classical Ballet Mainz. Plongez dans un monde onirique peuplé de jouets qui s’animent, de soldats courageux et de royaumes imaginaires, porté par la grâce et la précision d’une troupe de renommée internationale. .
Boulevard Vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 20 33 46 40
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English :
Tchaikovsky’s timeless masterpiece, *The Nutcracker*, returns to Lille in a magnificent production performed by the International Classical Ballet Mainz. Immerse yourself in a dreamlike world filled with toys that come to life, brave soldiers, and imaginary kingdoms, brought to life by the grace and precision of an internationally renowned troupe.
L’événement Casse noisette Abbeville a été mis à jour le 2026-08-19 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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