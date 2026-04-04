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CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE AMPHITEA Angers

CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE AMPHITEA Angers

CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE AMPHITEA Angers jeudi 10 décembre 2026.

Lieu : AMPHITEA

Adresse : PARC DES EXPOS. ROUTE DE PARIS

Ville : 49000 Angers

Département : 49

Début : 2026-12-10

Fin : 2026-12-10

Heure de début : 20:00

CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE Début : 2026-12-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

AMPHITEA PARC DES EXPOS. ROUTE DE PARIS 49000 Angers 49

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