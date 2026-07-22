CASSE NOISETTE BOITACLOUS Palais des Congrès Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

CASSE NOISETTE BOITACLOUS

Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 45 – 45 – 74

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-03 20:00:00

fin : 2027-04-03

Date(s) :

2027-04-03

Au Palais des Congrès, Quand la magie sort des jouets…

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Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48

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English :

At the Palais des Congr%E8s, When Magic Comes from Toys…

L’événement CASSE NOISETTE BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-17 par PERPIGNAN TOURISME