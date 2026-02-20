Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Cathédrale Saint-Cyr Sainte Julitte, Nevers
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Cyr Sainte Julitte · Nevers
Informations pratiques
Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Cyr Sainte Julitte Nièvre
Gratuit, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Après plusieurs années de travaux, la cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte rouvre ses portes aux visiteurs. Maçonneries et couvertures ont été revues, et les chapelles entièrement restaurées. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir l’édifice et ses particularités, notamment ses deux choeurs et son exceptionnel ensemble de vitraux contemporains.
Cathédrale Saint-Cyr Sainte Julitte RUE DU CLOITRE ST CYR 58000 Nevers Nevers Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Après plusieurs années de travaux, la cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte rouvre ses portes aux visiteurs. Maçonneries et couvertures ont été revues, et les chapelles entièrement restaurées. de ou…
© Ville de Nevers
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