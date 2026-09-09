CAVES MÉDIÉVALES, caves médiévales, Montreuil-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · caves médiévales · Montreuil-sur-Mer
Informations pratiques
CAVES MÉDIÉVALES Samedi 19 septembre, 14h00 caves médiévales Pas-de-Calais
jauge limitée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Gratuit | Jauge limitée |commentaires sur place| Départ toutes les 15 minutes | Rendez-vous : 88-90 rue Pierre Ledent | informations : 03 21 06 04 27 ou accueil@destinationmontreuilsurmer.com | animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO
caves médiévales 88 rue pierre ledent 62170 montreuil sur mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « mailto:accueil@destinationmontreuilsurmer.com »}]
Gratuit | Jauge limitée |commentaires sur place| Départ toutes les 15 minutes | Rendez-vous : 88-90 rue Pierre Ledent | informations : 03 21 06 04 27 ou | animée par le service d’Animation et de du…
©OTMCO
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