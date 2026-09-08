Tir à la Bricole et apprentissage du petit chevalier, Citadelle de Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Citadelle de Montreuil-sur-Mer · Montreuil-sur-Mer
Informations pratiques
Tir à la Bricole et apprentissage du petit chevalier 19 et 20 septembre Citadelle de Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Tir de Bricole : La bricole est une machine de défense des fortifications. Simple d’usage, elle est selon la légende utilisée plutôt par les femmes pendant que les hommes défendent les fortifications armes à la main. Encadré par un guide, vous pourrez vous essayer aux tirs de cette machine et en apprendre plus sur la défense et l’attaque des fortifications.
Atelier du petit chevalier : Costumes, arcs, arbalètes pédagogiques, voici les prêts que nous proposons aux enfants pour vivre une visite immersive. Aventure garantie, l’ennuie aux oubliettes
Citadelle de Montreuil-sur-Mer Montreuil sur mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0974985131
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©Benoit Bremer
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