Tir à l’arc, Citadelle de Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Citadelle de Montreuil-sur-Mer · Montreuil-sur-Mer
Informations pratiques
Tir à l’arc 19 et 20 septembre Citadelle de Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Vous n’aviez jamais osé tirer à l’arc ? Vous êtes au contraire un amateur ? Pas de souci, la 1ere compagnie de tir à l’arc de Montreuil sera là pour satisfaire vos envies
Animée par le club de tir à l’arc de Montreuil-sur-Mer.
Citadelle de Montreuil-sur-Mer Montreuil sur mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0974985131
Vous n’aviez jamais osé tirer à l’arc ? Vous êtes au contraire un amateur ? Pas de souci, la 1ere compagnie de tir à l’arc de Montreuil sera là pour satisfaire vos envies
©citadelle
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