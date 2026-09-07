Tir à l’arc, Citadelle de Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer

Informations pratiques

Tir à l’arc 19 et 20 septembre Citadelle de Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Vous n’aviez jamais osé tirer à l’arc ? Vous êtes au contraire un amateur ? Pas de souci, la 1ere compagnie de tir à l’arc de Montreuil sera là pour satisfaire vos envies

Animée par le club de tir à l’arc de Montreuil-sur-Mer.

Citadelle de Montreuil-sur-Mer Montreuil sur mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0974985131

Vous n’aviez jamais osé tirer à l’arc ? Vous êtes au contraire un amateur ? Pas de souci, la 1ere compagnie de tir à l’arc de Montreuil sera là pour satisfaire vos envies

©citadelle