Cazinight trail nocturne Stade Paul Sauvage La Souterraine

Stade Paul Sauvage Allée du Cheix La Souterraine Creuse

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

2026-10-10

Trail incontournable de l’agenda des courses à pied creusoises, la Cazinight propose 3 courses en nocturne dans les bois et les chemins creux près de La Souterraine 5, 10 ou 20 km.

Un super défi à accomplir, en compétiteur ou à la cool entre amis, à la lueur de la frontale, avec traversées de lieux naturels et historiques, avec souvenirs mémorables garantis !

Lampe frontale obligatoire ; téléphone portable recommandé.

Venez nombreux sur cette course conviviale et atypique !!! .

endurance23@outlook.fr

