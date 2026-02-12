Cazinight trail nocturne Stade Paul Sauvage La Souterraine
Stade Paul Sauvage Allée du Cheix La Souterraine Creuse
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
2026-10-10
Trail incontournable de l’agenda des courses à pied creusoises, la Cazinight propose 3 courses en nocturne dans les bois et les chemins creux près de La Souterraine 5, 10 ou 20 km.
Un super défi à accomplir, en compétiteur ou à la cool entre amis, à la lueur de la frontale, avec traversées de lieux naturels et historiques, avec souvenirs mémorables garantis !
Lampe frontale obligatoire ; téléphone portable recommandé.
Venez nombreux sur cette course conviviale et atypique !!! .
Stade Paul Sauvage Allée du Cheix La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine endurance23@outlook.fr
