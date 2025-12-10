CCE et Concours de Dressage La Celle-Condé
CCE et Concours de Dressage La Celle-Condé dimanche 8 novembre 2026.
CCE et Concours de Dressage
Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Cher
3 disciplines réunies en une seule ! C’est le Concours Complet d’Equitation et Concours de Dressage organisés par Berry Attelage.
Un concours qui réunit trois disciplines à venir admirer sur le site du Pôle du Cheval et de l’Âne dressage, cross et saut d’obstacles. Des cavaliers de plusieurs niveaux seront présents. .
Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire
English :
3 disciplines in one! It’s the Concours Complet d’Equitation and Concours de Dressage organized by Berry Attelage.
