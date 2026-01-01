Concours complet d’équitation La Celle-Condé

Concours complet d’équitation

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Cher

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

2026-06-14

Le concours complet d’équitation consiste à enchaîner 3 épreuves le dressage, le cross et le saut d’obstacles. Encouragez les compétiteurs de ce RDV sportif organisé par Berry Attelage.

Le concours complet d’Equitation ou le CCE est une discipline équestre composée de 3 épreuves le dressage, le cross et le saut d’obstacles. Ce concours organisé par Berry Attelage est ouvert aux amateurs, club et poneys (étape régionale). .

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire

English :

Eventing competition organized by Berry Attelage at the Pôle du Cheval et de l’Âne.

