Modèles et allures 2 et 3 ans La Celle-Condé
Modèles et allures 2 et 3 ans La Celle-Condé jeudi 2 juillet 2026.
La Celle-Condé
Modèles et allures 2 et 3 ans
Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
L’association d’éleveurs du Centre Val de Loire organise au Pôle du Cheval et de l’Âne, un concours de modèles et allures de chevaux de 2 et 3 ans.
Retrouvez au Pôle du Cheval et de l’Âne, un concours de jeunes chevaux regroupant différentes races telles que poney, poney français de selle, selle français et anglo-arabe. Vous y trouverez des poulains mais également des jeunes chevaux allant jusqu’à 3 ans. .
Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire secretariat@aecvl.fr
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English :
At the Pôle du Cheval et de l’Âne, the Centre Val de Loire breeders’ association is organizing a model and gait competition for 2- and 3-year-old horses.
L’événement Modèles et allures 2 et 3 ans La Celle-Condé a été mis à jour le 2026-04-13 par OT LIGNIERES
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