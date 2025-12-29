Fête de la Saint-Jean La Celle-Condé

Fête de la Saint-Jean

Célébrez la Saint-Jean sur un espace bucolique et très agréable. Le comité des fêtes vous proposera un repas simple et vous clôturerez cette soirée festive avec le traditionnel feu de bois autour duquel vous chanterez et danserez.

Traditionnel feu de la St Jean dans l’espace de l’ancien presbytère derrière l’église du village (Eglise St Germain). Infos complémentaires à venir. .

Derrière l’église du village La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 60 31 62 83

Celebrate Midsummer’s Day in a pleasant, bucolic setting. The festivities committee will be serving grilled meats (reservation required), and you can round off this festive evening with a traditional wood fire around which you can sing and dance.

