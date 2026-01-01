Concours de saut d’obstacles La Celle-Condé

Concours de saut d’obstacles

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Du 19 au 21 juin, c’est week-end saut d’obstacles au Pôle du Cheval et de l’Âne.

Venez découvrir au Pôle du Cheval et de l’Âne un concours de saut d’obstacles, la discipline leader en France, organisé par les Haras du Cottard.

Le saut d’obstacles consiste à enchaîner un parcours d’obstacles sans faute, c’est à dire dans le temps imparti, sans renverser de barres ni refuser ou dérober devant un obstacle. Les épreuves sont destinées à démontrer chez le poney/cheval sa franchise, sa puissance, son adresse, sa rapidité et son respect de l’obstacle et chez le concurrent, la qualité de son équitation. .

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 28 12 contact@polechevaletane.fr

English :

From June 20 to 22, it’s show jumping weekend at the Pôle du Cheval et de l’Âne.

