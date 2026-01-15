Courses hippiques Mai 2026 La Celle-Condé
Courses hippiques Mai 2026 La Celle-Condé dimanche 31 mai 2026.
Courses hippiques Mai 2026
Les Amourettes La Celle-Condé Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Réunion de courses hippiques consacrée aux trotteurs ce dimanche. A vos paris !
Lors de cette réunion de courses, vous pourrez aussi profiter de la vue qu’offre le restaurant panoramique, pensez cependant à réserver auprès de l’Auberge de l’Abbaye de Noirlac où William et son équipe assureront la restauration. 5 .
Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 22 58
English :
Horse racing meeting devoted to trotters this Sunday. Place your bets!
