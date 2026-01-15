Courses hippiques Mai 2026 La Celle-Condé

Courses hippiques Mai 2026

Les Amourettes La Celle-Condé Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Réunion de courses hippiques consacrée aux trotteurs ce dimanche. A vos paris !

Lors de cette réunion de courses, vous pourrez aussi profiter de la vue qu’offre le restaurant panoramique, pensez cependant à réserver auprès de l’Auberge de l’Abbaye de Noirlac où William et son équipe assureront la restauration. 5 .

Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 22 58

English :

Horse racing meeting devoted to trotters this Sunday. Place your bets!

