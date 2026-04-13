La Celle-Condé

Modèles et allures poulinières et foals

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’association des éleveurs du Centre Val de Loire organise un concours de modèles et allures poulinières et foals au Pôle du Cheval et de l’Âne.

Retrouvez au Pôle du Cheval et de l’Âne un concours de présentation des poulinières suitées ou non de race poney, poney français de selle, selle français, anglo-arabe ainsi que des présentations de poulains. .

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire secretariat@aecvl.fr

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English :

The Centre Val de Loire breeders’ association is organizing a competition for broodmare and foal models and gaits at the Pôle du Cheval et de l’Âne.

L’événement Modèles et allures poulinières et foals La Celle-Condé a été mis à jour le 2026-04-13 par OT LIGNIERES