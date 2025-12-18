Courses hippiques réunion de Trot La Celle-Condé
Courses hippiques réunion de Trot La Celle-Condé dimanche 12 juillet 2026.
Courses hippiques réunion de Trot
Domaine des amourettes La Celle-Condé Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : Dimanche 2026-07-12 14:00:00
En ce dimanche estival, place à une réunion de trot à l’Hippodrome de Lignières, à La Celle-Condé.
Pour ce nouveau rdv de la saison, profitez d’une réunion consacrée aux trotteurs. Pensez à réserver votre repas auprès du restaurateur de l’Auberge de Noirlac (Bruère Allichamps) pour profiter du déjeuner au restaurant panoramique. 5 .
Domaine des amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 22 58
English :
This summer weekend sees a trotting meeting at the Hippodrome de Lignières in La Celle-Condé.
