Courses hippiques réunion de Trot La Celle-Condé

Courses hippiques réunion de Trot

Domaine des amourettes La Celle-Condé Cher

Début : Dimanche 2026-07-12 14:00:00

fin : 2026-07-12

2026-07-12

En ce dimanche estival, place à une réunion de trot à l’Hippodrome de Lignières, à La Celle-Condé.

Pour ce nouveau rdv de la saison, profitez d’une réunion consacrée aux trotteurs. Pensez à réserver votre repas auprès du restaurateur de l’Auberge de Noirlac (Bruère Allichamps) pour profiter du déjeuner au restaurant panoramique. 5 .

Domaine des amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 22 58

English :

This summer weekend sees a trotting meeting at the Hippodrome de Lignières in La Celle-Condé.

