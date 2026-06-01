La Celle-Condé

Concours régional Ane Grand Noir du Berry

La Celle-Condé Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Admirez le plus beaux spécimens d’Ânes Grands Noirs du Berry à l’occasion de ce concours régional qui se tiendra au Pôle du Cheval et de l’Âne.

L’ Âne Grand Noir du Berry fait partie des 8 races d’ânes reconnues en France.

Profitez de ce concours régional pour admirer cette race robuste. La matinée sera consacrée aux Modules et allures autrement au concours de beauté . L’après-midi sera consacrée à la confirmation des ânesses. .

La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 94 73 57 anenoirduberry@gmail.com

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English :

Admire the finest specimens of Ânes Grands Noirs du Berry at this regional competition to be held at the Pôle du Cheval et de l’Âne.

L’événement Concours régional Ane Grand Noir du Berry La Celle-Condé a été mis à jour le 2026-06-08 par OT LIGNIERES