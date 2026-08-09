CDP REC x FEMMEBASS: Nad!ne b2b Crâne de Poule & more Peniche Marcounet Paris

Informations pratiques

FEMMEBASS est un collectif entièrement féminin dédié à mettre en lumière les artistes de la scène électronique. De la house à la techno, en passant par les sonorités les plus hybrides, le collectif célèbre des sélections audacieuses, des énergies multiples et une expression libre sur le dancefloor.

CDP REC est un label parisien fondé par Crâne de Poule, où chaque sortie est accompagnée d’une illustration réalisée à la main. À travers ses productions et ses événements, le label façonne un univers singulier, porté par des sonorités brutes, profondes et empreintes de groove, nourries par la Detroit Techno, la Chicago House, la French Touch, la Minimal House, le jazz et la musique classique.

LINE-UP

Nadine b2b Crâne de Poule (Hybrid Set) Indy b2b Hannadi Matta Segoz

️ Prévente : 6 €

CDP REC and FEMMEBASS join forces for a special night at Le Marcounet on Friday, August 28, 2026.

FEMMEBASS is an all-female collective dedicated to showcasing women in electronic music. From house to techno and everything in between, the collective celebrates bold selections, diverse energies, and unapologetic expression on the dancefloor.

CDP REC is a Paris-based label founded by Crâne de Poule, where every release is accompanied by a hand-drawn illustration. Through both its releases and events, the label has built a distinctive identity shaped by raw, deep, groove-driven sounds, drawing inspiration from Detroit Techno, Chicago House, French Touch, Minimal House, jazz, and classical music.

LINE-UP

Nadine b2b Crâne de Poule (Hybrid Set)

Indy b2b Hannadi Matta

Segoz

️ Presale: €6

CDP REC et FEMMEBASS unissent leurs univers le temps d’une nuit au Marcounet, le vendredi 28 août 2026.

Le vendredi 28 août 2026

de 22h00 à 04h00

payant Prévente standard : 6 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-29T01:00:00+02:00

fin : 2026-08-29T07:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-28T22:00:00+02:00_2026-08-28T04:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



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