Ce monde a besoin de musique ! Claire NESS Saison Ah ? Parvis du Palais des congrès Parthenay
Ce monde a besoin de musique ! Claire NESS Saison Ah ? Parvis du Palais des congrès Parthenay vendredi 5 juin 2026.
Parthenay
Ce monde a besoin de musique ! Claire NESS Saison Ah ?
Parvis du Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:45:00
fin : 2026-06-05 20:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Véritable caméléon musical, Claire navigue avec aisance entre folk, jazz et blues. Un One-Woman-Show tendre et drôle. Une découverte Diff’art !
Si pluie repli au Marché aux bestiaux .
Parvis du Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : Ce monde a besoin de musique ! Claire NESS Saison Ah ?
L’événement Ce monde a besoin de musique ! Claire NESS Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine
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