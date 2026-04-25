Ce monde a besoin de musique ! Claire NESS Saison Ah ? Parvis du Palais des congrès Parthenay

Parthenay

Ce monde a besoin de musique ! Claire NESS Saison Ah ?

Parvis du Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:45:00

fin : 2026-06-05 20:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Véritable caméléon musical, Claire navigue avec aisance entre folk, jazz et blues. Un One-Woman-Show tendre et drôle. Une découverte Diff’art !

Si pluie repli au Marché aux bestiaux .

Parvis du Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ce monde a besoin de musique ! Claire NESS Saison Ah ?

L’événement Ce monde a besoin de musique ! Claire NESS Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine