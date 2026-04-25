Ce monde a besoin de musique ! Cottron club Saison Ah ? Parvis du Palais des congrès Parthenay

Parthenay

Ce monde a besoin de musique ! Cottron club Saison Ah ?

Parvis du Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 23:15:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

On ne présente plus la coqueluche du festival. DJ Cottron possède des merveilles de vinyles soul et funk capables de transformer votre corps en machine à danser jusqu’au bout de la nuit !

Si pluie au Palais des Congrès .

Parvis du Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

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English : Ce monde a besoin de musique ! Cottron club Saison Ah ?

L’événement Ce monde a besoin de musique ! Cottron club Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine