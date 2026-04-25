Ce monde a besoin de musique ! Les Bandini Saison Ah ? Parvis du Palais des congrès Parthenay

Parthenay

Ce monde a besoin de musique ! Les Bandini Saison Ah ?

Parvis du Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:45:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Alternant reprises et créations, oscillant entre rock alternatif et rock pur et dur, Les Bandini mettront le feu au parvis pour notre plus grand plaisir.

Si pluie repli au Marché aux bestiaux .

Parvis du Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

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English : Ce monde a besoin de musique ! Les Bandini Saison Ah ?

L’événement Ce monde a besoin de musique ! Les Bandini Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine