Ce monde a besoin de musique ! Les Bandini Saison Ah ? Parvis du Palais des congrès Parthenay
Ce monde a besoin de musique ! Les Bandini Saison Ah ? Parvis du Palais des congrès Parthenay vendredi 5 juin 2026.
Parthenay
Ce monde a besoin de musique ! Les Bandini Saison Ah ?
Parvis du Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:45:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Alternant reprises et créations, oscillant entre rock alternatif et rock pur et dur, Les Bandini mettront le feu au parvis pour notre plus grand plaisir.
Si pluie repli au Marché aux bestiaux .
Parvis du Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : Ce monde a besoin de musique ! Les Bandini Saison Ah ?
L’événement Ce monde a besoin de musique ! Les Bandini Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine
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