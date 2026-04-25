Ce monde a besoin de musique ! Les frères jackfruit Saison Ah ? Parvis du Palais des congrès Parthenay
Ce monde a besoin de musique ! Les frères jackfruit Saison Ah ? Parvis du Palais des congrès Parthenay samedi 6 juin 2026.
Parthenay
Ce monde a besoin de musique ! Les frères jackfruit Saison Ah ?
Parvis du Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06 23:00:00
Date(s) :
2026-06-06
DJ set à 4 mains, tropical et sans frontières les Frères Jackfruit mêlent musiques du monde et électro pour faire vibrer les corps et casser les étiquettes.
Si pluie au Palais des Congrès .
Parvis du Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : Ce monde a besoin de musique ! Les frères jackfruit Saison Ah ?
L’événement Ce monde a besoin de musique ! Les frères jackfruit Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine
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