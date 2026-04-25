Ce monde a besoin de musique ! Pierres et fils Saison Ah ? Parvis du Palais des congrès Parthenay

Parthenay

Ce monde a besoin de musique ! Pierres et fils Saison Ah ?

Parvis du Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Pierres et Fils transmettra sa bonne humeur contagieuse tout en rose et bleu, au son des cuivres, percus et chants parfois absurdes. Soyez là, ça vaut le détour !

Si pluie au Palais des Congrès .

Parvis du Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ce monde a besoin de musique ! Pierres et fils Saison Ah ?

L’événement Ce monde a besoin de musique ! Pierres et fils Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine