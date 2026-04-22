Ce que montrer son travail engage vraiment Chez Jeanne Gerde

Gerde

Ce que montrer son travail engage vraiment

Chez Jeanne 24 AVENUE DU 8 MAI Gerde Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-05-07 22:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Un temps d’échange autour de la diffusion du travail artistique, entre réalités, enjeux et partage d’expériences.

.

Chez Jeanne 24 AVENUE DU 8 MAI Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 67 11 10 associationchezjeanne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A time for exchanging views on the distribution of artistic work, between realities, challenges and shared experiences.

L’événement Ce que montrer son travail engage vraiment Gerde a été mis à jour le 2026-04-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65