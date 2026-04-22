L’épopée de Brassens Chez Jeanne Gerde
L’épopée de Brassens Chez Jeanne Gerde vendredi 8 mai 2026.
Gerde
L’épopée de Brassens
Chez Jeanne 24 AVENUE DU 8 MAI Gerde Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-08 22:30:00
Date(s) :
2026-05-08
Un temps d’échange autour de la diffusion du travail artistique, entre réalités, enjeux et partage d’expériences.
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Chez Jeanne 24 AVENUE DU 8 MAI Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 67 11 10 associationchezjeanne@gmail.com
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English :
A time for exchanging views on the distribution of artistic work, between realities, challenges and shared experiences.
L’événement L’épopée de Brassens Gerde a été mis à jour le 2026-04-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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