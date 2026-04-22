Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’épopée de Brassens Chez Jeanne Gerde

L’épopée de Brassens Chez Jeanne Gerde vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Chez Jeanne

Adresse : 24 AVENUE DU 8 MAI

Ville : 65200 Gerde

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 5 5 Gratuit

Gerde

L’épopée de Brassens

Chez Jeanne 24 AVENUE DU 8 MAI Gerde Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-08 22:30:00

Date(s) :
2026-05-08

Un temps d’échange autour de la diffusion du travail artistique, entre réalités, enjeux et partage d’expériences.
  .

Chez Jeanne 24 AVENUE DU 8 MAI Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 67 11 10  associationchezjeanne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A time for exchanging views on the distribution of artistic work, between realities, challenges and shared experiences.

L’événement L’épopée de Brassens Gerde a été mis à jour le 2026-04-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65

À voir aussi à Gerde (Hautes-Pyrénées)