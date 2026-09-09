Ce qui habite nos cœurs, Chaufferie des Tarterêts, Corbeil-Essonnes

Informations pratiques

Ce qui habite nos cœurs 19 et 20 septembre Chaufferie des Tarterêts Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« Ce qui habite nos cœurs » l’œuvre artistique collective imaginée par Aristide Barraud en mai et juin 2026 sera exposée au cœur de ce bâtiment industriel. Cette immense fresque de 3 mètres de haut composée de lettres a été réalisée à partir de bandes de papiers peints récoltés dans les tours démolies du quartier. Ce projet pluridisciplinaire a sensibilisé les habitants au patrimoine et à la mémoire de Corbeil-Essonnes à travers la création plastique. Accompagné de médiateurs, Aristide a animé des séances destinées aux enfants, familles, jeunes, séniors et publics en situation de handicap.

Des ateliers plastiques encadrés par l’artiste auront lieu lors de ces journées:

– Atelier Podcast – Enregistrement d’archives et de souvenirs

– Atelier fabrication de carnets pour repartir avec un souvenir, un petit bout de l’œuvre.

– Atelier StopMotion : fabrication d’une vidéo participative autour de cartes postales historiques de la cité des Tarterêts ; cartes postales éditées en risographie que chacun pourra emporter chez soi. La risographie est un mélange entre l’impression numérique et la sérigraphie. Il s’agit d’un procédé d’impression au pochoir, écologique et économique, importé du Japon.

– Atelier photographique : De jeunes photographes vous accueillent pour réaliser votre portrait dans un décor spécialement conçu à partir des papiers peints et en dialogue avec l’architecture de la chaufferie. Vous repartez avec les clichés réalisés à cette occasion.

Venez à la découverte de l’œuvre, de l’artiste et de l’histoire sensible de la ville.

Vernissage de la fresque le samedi 19 septembre à 11h30 en présence de l’artiste.

Ancien rugbyman professionnel, Aristide est formé par l’artiste JR à l’école Kourtrajmé en 2020. Depuis, il réalise des œuvres collectives souvent monumentales dans l’espace public avec les habitants.

Chaufferie des Tarterêts 4 Avenue Léon Blum, 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France La chaufferie des Tarterêts, construite en 1970, alimentait plus de 2300 logements, deux écoles, un gymnase et un foyer Sonacotra.

Désaffectée en 2013, inscrite aux Monuments Historiques en 2016 et très bel ouvrage en béton précontraint, la chaufferie devient un lieu d’action culturelle. parking à proximité.

Atelier podcast, fabrication de carnet, stop-motion et photo avec l’artiste Aristide Barraud et vernissage de sa fresque « Ce qui habite nos cœurs »

©aristidebarraud