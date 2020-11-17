Ce soir j’ai de la fièvre et toi tu meurs de froid Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Ce soir j’ai de la fièvre et toi tu meurs de froid

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 21:15:00

fin : 2026-11-18 21:15:00

Date(s) :

2026-11-17 2026-11-18

Tout public

Ce soir j’ai de la fièvre et toi tu meurs de froid

Ecriture, mise en scène Julien Lewkowicz

· Prix SACD Impatience 2025 ·

Mêlant paroles réelles et destins imaginaires, ce spectacle retrace la dernière heure d’une libre antenne de la communauté homosexuelle en 1989, faisant du théâtre un lieu de rencontre entre les vivants et les morts

Sur les ondes de l’émission “Lune de Fiel” de Radio Fréquence Gaie, les appels d’auditeurs s’enchaînent, crus, drôles et sans tabou, certains confessant leurs fantasmes érotiques quand d’autres demandent conseil pour leur vie sexuelle. Julien Lewkowicz fait revivre sur scène les souvenirs d’une radio témoin d’une période tant marquée par le sida que par une totale liberté de ton. Avec une énergie joyeusement chaotique, cinq personnages hauts en couleur forment une bande d’amis aux commandes du studio-radio, amis bouleversés par la mort de l’un des leurs à qui chacun s’adresse dans des monologues hors du temps. Équipés d’oreillettes, les interprètes performent en direct les vraies archives sonores, tissant avec le documentaire mémoriel une poignante fiction.

Parole de l’auteur et metteur en scène

Je me suis parfois surpris à grimacer quand certains extraits de l’émission, trop crus, dépassaient les limites de mon imaginaire. Si c’est en grande partie, le caractère clandestin de l’homosexualité dans les années 1980 qui peut expliquer ce décalage, je souhaitais que le spectacle puisse faire entrer en résonance le vécu des homosexuels et lesbiennes d’hier et d’aujourd’hui.

Julien Lewkowicz

Dates

Mardi 17 novembre 20h

Mercredi 18 novembre 20h

Lieu Comédie (Petite salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Tout public dès 15 ans

Durée 1h15 .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Ce soir j’ai de la fièvre et toi tu meurs de froid

L’événement Ce soir j’ai de la fièvre et toi tu meurs de froid Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne