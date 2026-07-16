Cecilya & the Candy Kings ft. Sax Gordon / Enregistrement Live participatif ! JASS CLUB PARIS Paris
vendredi 18 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris
Informations pratiques
Le groupe, c’est avant tout un duo fondateur : Cecilya Mestres, chanteuse et compositrice barcelonaise élue Meilleure Artiste Féminine de Blues Internationale en 2023, et Rodolphe Dumont, guitariste et co-compositeur. Ensemble, ils ont bâti un univers old school rhythm’n’blues qui les a menés sur les plus grandes scènes de blues, jazz et rock’n’roll d’Europe et outre-Atlantique.
Pour l’occasion, ils sont sur scène en septet avec Sax Gordon Beadle, une légende du blues qui signe tous les morceaux de l’album et partage la scène pour la première fois avec eux.
Deux concerts, la naissance d’un vinyle, et de la danse !
Cecilya Mestres / voix
Jean Marc Labbé / saxophone baryton
Rodolphe Dumont / guitare électrique
Olivier Cantrelle / piano
Cyrille Catois / contrebasse
Guillaume Destarac / batterie
Guest Sax Gordon / saxophone ténor
Ce soir, vous n’êtes pas simple spectateur·rice, vous faites partie du disque ! Cecilya & the Candy Kings enregistrent leur 3ème album live devant vous.
Le vendredi 18 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
Le vendredi 18 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 10 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-18T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T19:30:00+02:00_2026-09-18T20:30:00+02:00;2026-09-18T21:30:00+02:00_2026-09-18T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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