Cecilya & the Candy Kings ft. Sax Gordon / Enregistrement Live participatif ! JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Le groupe, c’est avant tout un duo fondateur : Cecilya Mestres, chanteuse et compositrice barcelonaise élue Meilleure Artiste Féminine de Blues Internationale en 2023, et Rodolphe Dumont, guitariste et co-compositeur. Ensemble, ils ont bâti un univers old school rhythm’n’blues qui les a menés sur les plus grandes scènes de blues, jazz et rock’n’roll d’Europe et outre-Atlantique.

Pour l’occasion, ils sont sur scène en septet avec Sax Gordon Beadle, une légende du blues qui signe tous les morceaux de l’album et partage la scène pour la première fois avec eux.

Deux concerts, la naissance d’un vinyle, et de la danse !

Cecilya Mestres / voix

Jean Marc Labbé / saxophone baryton

Rodolphe Dumont / guitare électrique

Olivier Cantrelle / piano

Cyrille Catois / contrebasse

Guillaume Destarac / batterie

Guest Sax Gordon / saxophone ténor

Ce soir, vous n’êtes pas simple spectateur·rice, vous faites partie du disque ! Cecilya & the Candy Kings enregistrent leur 3ème album live devant vous.

Le vendredi 18 septembre 2026

de 19h30 à 20h30

Le vendredi 18 septembre 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-18T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T19:30:00+02:00_2026-09-18T20:30:00+02:00;2026-09-18T21:30:00+02:00_2026-09-18T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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