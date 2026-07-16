Cecilya & the Candy Kings ft. Sax Gordon, JASS CLUB, Paris

Informations pratiques

Cecilya & the Candy Kings ft. Sax Gordon Vendredi 18 septembre, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€ | Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T21:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Ce soir, vous n’êtes pas simple spectateur·rice, vous faites partie du disque ! Cecilya & the Candy Kings enregistrent leur 3ème album live devant vous. Le groupe, c’est avant tout un duo fondateur : Cecilya Mestres, chanteuse et compositrice barcelonaise élue Meilleure Artiste Féminine de Blues Internationale en 2023, et Rodolphe Dumont, guitariste et co-compositeur. Ensemble, ils ont bâti un univers old school rhythm’n’blues qui les a menés sur les plus grandes scènes de blues, jazz et rock’n’roll d’Europe et outre-Atlantique. Pour l’occasion, ils sont sur scène en septet avec Sax Gordon Beadle, une légende du blues qui signe tous les morceaux de l’album et partage la scène pour la première fois avec eux. Deux concerts, la naissance d’un vinyle, et de la danse ! **Cecilya Mestres** / voix **Jean Marc Labbé** / saxophone baryton **Rodolphe Dumont** / guitare électrique **Olivier Cantrelle** / piano **Cyrille Catois** / contrebasse **Guillaume Destarac** / batterie Guest **Sax Gordon** / saxophone ténor

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/605-Cecilya-the-Candy-Kings-ft-Sax-Gordon?session=605 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/606-Cecilya-the-Candy-Kings-ft-Sax-Gordon?session=606 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Ce soir, vous n’êtes pas simple spectateur·rice, vous faites partie du disque ! Cecilya & the Candy Kings enregistrent leur 3ème album live devant vous. Le groupe, c’est avant tout un …