Ceija Stojka (1933-2013). Garder les yeux ouverts, Citadelle de Besançon, Besançon

Informations pratiques

Ceija Stojka (1933-2013). Garder les yeux ouverts 19 et 20 septembre Citadelle de Besançon Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Née en Autriche, dans la communauté rom des Lovara, Ceija Stojka (1933-2013) est une artiste autodidacte, à la fois autrice, peintre et dessinatrice. Rescapée des camps de concentration d’Auschwitz, Ravensbrück et Bergen-Belsen dans lesquels elle a vécu de 1943 à 1945, âgée de 10 à 12 ans, elle fut la première à témoigner du génocide des Tsiganes perpétré par les Nazis, plus de quarante ans après les événements. Ceija Stojka est une artiste aujourd’hui internationalement reconnue, apparentée à l’art brut, ainsi qu’une figure identitaire des peuples roms et de leur extermination durant la Seconde Guerre mondiale. L’exposition présentée au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, en co-commissariat avec le Musée de la Résistance et de la Déportation, propose au public de découvrir cette femme artiste selon une approche mêlant art et histoire, esthétique et mémoire.

Lieux :

L’exposition est à voir au musée des Beaux-Arts de Besançon.

Deux films documentaires sur Ceija Stojka sont à visionner dans l’espace d’exposition temporaire du musée de la Résistance et de la Déportation de la Citadelle de Besançon.

Citadelle de Besançon 99 Rue des Fusillés de la Résistance, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Grette Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381878333 https://www.citadelle.com Chef d’œuvre de Vauban inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la Citadelle de Besançon est considérée comme l’une des plus belles citadelles de France. Elle surplombe de plus de 100 mètres la vieille ville de la capitale comtoise et offre, depuis ses remparts, des panoramas à couper le souffle.

La Citadelle abrite aujourd’hui sur 11 hectares, 3 musées de France : le Musée comtois, le Muséum (Naturalium, Insectarium, Noctarium, Aquarium, Jardin zoologique et Petite ferme) et le Musée de la Résistance et de la Déportation.

Leur point commun : être ambassadeurs des valeurs et idéaux portés par l’UNESCO. Premier site culturel et touristique du Centre Est de la France, la Citadelle tient sa promesse : celle d’un patrimoine vivant fort en émotions.

Née en Autriche, dans la communauté rom des Lovara, Ceija Stojka (1933-2013) est une artiste autodidacte, à la fois autrice, peintre et dessinatrice. Rescapée des camps de concentration d’Auschwitz, …

© Musée des Beaux-Arts et d’archéologie de Besançon