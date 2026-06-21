Célébration de la Fête Nationale à Amboise Amboise
Célébration de la Fête Nationale à Amboise Amboise lundi 13 juillet 2026.
Amboise
Célébration de la Fête Nationale à Amboise
Île d’Or, Amboise, France Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13
Rendez-vous lundi 13 et mardi 14 juillet 2026 à Amboise pour célébrer la fête nationale !
Programme
Lundi 13 juillet
Pique-niques républicains En soirée, le groupe Jazz45 animera les quartiers de la ville en musique, où les habitants sont invités à venir partager un apéritif et un pique-nique en présence des élus.
Dimanche 14 juillet
10h30 Kiosque, quai du Général de Gaulle
Cérémonie officielle suivie d’un concert de l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise et d’un apéritif.
De 19h à minuit Île d’Or
DJ Benoît animera la soirée au cours de laquelle chacun est invité à venir danser et s’amuser sur des airs de musique entraînants et, à partir de 23h, un feu d’artifice sera proposé par Pyro-concept.
Petite restauration et buvette sur place avec la participation de l’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Amboise et de l’ACA Football. .
Île d’Or, Amboise, France Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 23
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English : National Day Celebration in Amboise
See you on Monday, July 13, and Tuesday, July 14, 2026, in Amboise to celebrate Bastille Day!
L’événement Célébration de la Fête Nationale à Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE AMBOISE
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