Célébration de la Fête Nationale à Amboise Amboise lundi 13 juillet 2026.

Amboise

Célébration de la Fête Nationale à Amboise

Île d’Or, Amboise, France Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Rendez-vous lundi 13 et mardi 14 juillet 2026 à Amboise pour célébrer la fête nationale !

Programme

Lundi 13 juillet

Pique-niques républicains En soirée, le groupe Jazz45 animera les quartiers de la ville en musique, où les habitants sont invités à venir partager un apéritif et un pique-nique en présence des élus.

Dimanche 14 juillet

10h30 Kiosque, quai du Général de Gaulle

Cérémonie officielle suivie d’un concert de l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise et d’un apéritif.

De 19h à minuit Île d’Or

DJ Benoît animera la soirée au cours de laquelle chacun est invité à venir danser et s’amuser sur des airs de musique entraînants et, à partir de 23h, un feu d’artifice sera proposé par Pyro-concept.

Petite restauration et buvette sur place avec la participation de l’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Amboise et de l’ACA Football. .

Île d’Or, Amboise, France Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 23

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English : National Day Celebration in Amboise

See you on Monday, July 13, and Tuesday, July 14, 2026, in Amboise to celebrate Bastille Day!

L’événement Célébration de la Fête Nationale à Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE AMBOISE