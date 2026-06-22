Marchés nocturnes à Amboise Amboise
Marchés nocturnes à Amboise Amboise mardi 7 juillet 2026.
Amboise
Marchés nocturnes à Amboise
Place Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-08-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Les marchés nocturnes s’installent les mardis de l’été, du 7 juillet au 25 août, place Saint-Denis de 17h à 23h.
Profitez des douceurs sucrées et salées, de la gastronomie et de l’artisanat d’art dans une ambiance conviviale et musicale.
Tout au long de ces soirées estivales, découvrez des artisans créateurs locaux et dégustez des produits et vins de notre région.
Programme
07/07 Jukebox Deluxe / Musique pop-rock
21/07 Michael Derotus / Chanson française pop / rock / blues
28/07 Luke Bayne / Country / rock / variété
04/08 Lady Groovy / Variété jazzy
11/08 SO’n CO / Pop anglo-saxon et français
18/08 Meneham-Soul Service / Musique soul
25/08 Pistou Parade / Fanfare New Orleans
Restauration sur place. .
Place Saint-Denis Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 23
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English :
Night markets are held on Tuesdays throughout the summer, from July 9 to August 27, in Place Saint-Denis, from 5pm to 11:30pm.
Enjoy sweet and savory treats, gastronomy and arts and crafts in a friendly, musical atmosphere.
L’événement Marchés nocturnes à Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE AMBOISE
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