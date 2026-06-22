Amboise

Marchés nocturnes à Amboise

Place Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 17:00:00

fin : 2026-08-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Les marchés nocturnes s’installent les mardis de l’été, du 7 juillet au 25 août, place Saint-Denis de 17h à 23h.

Profitez des douceurs sucrées et salées, de la gastronomie et de l’artisanat d’art dans une ambiance conviviale et musicale.

Tout au long de ces soirées estivales, découvrez des artisans créateurs locaux et dégustez des produits et vins de notre région.

Programme

07/07 Jukebox Deluxe / Musique pop-rock

21/07 Michael Derotus / Chanson française pop / rock / blues

28/07 Luke Bayne / Country / rock / variété

04/08 Lady Groovy / Variété jazzy

11/08 SO’n CO / Pop anglo-saxon et français

18/08 Meneham-Soul Service / Musique soul

25/08 Pistou Parade / Fanfare New Orleans

Restauration sur place. .

Place Saint-Denis Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 23

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English :

Night markets are held on Tuesdays throughout the summer, from July 9 to August 27, in Place Saint-Denis, from 5pm to 11:30pm.

Enjoy sweet and savory treats, gastronomy and arts and crafts in a friendly, musical atmosphere.

L’événement Marchés nocturnes à Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE AMBOISE